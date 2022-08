Jackson Financial: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Jackson Financial hat am 10.08.2022 die Bücher zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,52 USD, nach 6,74 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 6,52 Milliarden USD gegenüber 231,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,68 USD erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 1,57 Milliarden USD belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at