Jackson Financial stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Jackson Financial präsentierte am 10.05.2023 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 3,15 USD gegenüber 3,94 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von -749,0 Millionen USD, gegenüber 4,30 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 117,41 Prozent präsentiert.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 3,85 USD ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 1,62 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at