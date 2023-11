Jackson Financial: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Jackson Financial veröffentlichte am 09.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,80 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 35,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,61 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 4,02 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 3,53 USD prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 1,61 Milliarden USD umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at