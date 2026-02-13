Jackson Investments hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Jackson Investments hat am 11.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Mit einem Umsatz von 1,3 Millionen INR, gegenüber 2,0 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 35,15 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at