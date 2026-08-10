Jackson Investments mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Jackson Investments hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das vergangene Quartal hat Jackson Investments mit einem Umsatz von insgesamt 1,3 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 17,11 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at