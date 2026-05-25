Jackson Investments präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Jackson Investments gab am 23.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Jackson Investments ein EPS von -0,030 INR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1530,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,5 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 1,0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,070 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Jackson Investments -0,030 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 19,85 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 233,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5,95 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at