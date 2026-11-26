Jacktel AS Registered hat sich am 25.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,14 NOK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,150 NOK je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 180,9 Millionen NOK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Jacktel AS Registered einen Umsatz von 167,2 Millionen NOK eingefahren.

Redaktion finanzen.at