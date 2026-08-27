Jacktel AS Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Jacktel AS Registered hat am 25.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 NOK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Jacktel AS Registered ein EPS von 0,190 NOK je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,09 Prozent auf 184,8 Millionen NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 167,8 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at