Jacobs Engineering Group präsentierte Quartalsergebnisse

Jacobs Engineering Group stellte am 01.08.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 1,86 USD gegenüber 1,64 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,83 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,58 Milliarden USD in den Büchern standen.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,80 USD erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 3,81 Milliarden USD belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at