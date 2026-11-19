Scores Aktie
WKN: A0BLM5 / ISIN: US80917W2026
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19.11.2026 14:35:33
Jacobs Scores Key Role in Sanofi's New Insulin Factory in Germany
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