Jacobs Solutions hat am 23.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,40 USD. Im Vorjahresviertel hatte Jacobs Solutions 0,920 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,71 Milliarden USD – ein Plus von 49,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jacobs Solutions 3,15 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,34 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Jacobs Solutions in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 31,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15,76 Milliarden USD im Vergleich zu 12,02 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at