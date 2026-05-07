Jacobs Solutions legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Jacobs Solutions hat am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,34 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,060 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 3,69 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,91 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at