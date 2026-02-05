Jacobs Solutions zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Jacobs Solutions hat am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 1,12 USD. Im letzten Jahr hatte Jacobs Solutions einen Gewinn von -0,110 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,29 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2,94 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at