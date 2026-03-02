Jadard Technology A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Jadard Technology A stellte am 27.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,09 CNY, nach 0,200 CNY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 20,48 Prozent auf 491,5 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 618,1 Millionen CNY gelegen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,570 CNY, nach 0,680 CNY im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahr hat Jadard Technology A im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,19 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 2,10 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

