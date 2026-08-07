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07.08.2026 06:31:29
Jadard Technology A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Jadard Technology A hat am 06.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Jadard Technology A 0,200 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jadard Technology A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 669,4 Millionen CNY im Vergleich zu 653,9 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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