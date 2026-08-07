Jadard Technology A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Jadard Technology A hat am 06.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Jadard Technology A 0,200 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jadard Technology A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 669,4 Millionen CNY im Vergleich zu 653,9 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at