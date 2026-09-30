Jade Biosciences Aktie
WKN DE: A416MP / ISIN: US0080642061
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30.09.2026 14:16:14
Jade Bioscience Reports Preclinical Data For JADE301
(RTTNews) - Jade Biosciences, Inc. (JBIO) announced preclinical data for JADE301, an investigational, anti-IFN-Beta monoclonal antibody being developed for dermatomyositis, a rare autoimmune disease that can cause skin inflammation and muscle weakness.
JADE301 showed selective binding to IFN-Beta and greater functional potency than dazukibart comparator in several human cell models, according to the company. In non-human primate, the drug showed an approximately 25-day half-life after subcutaneous dosing and was well tolerated at the doses tested.
Jade expects to begin a Phase 1 trial in 24 healthy volunteers in the fourth quarter of 2026, with interim data anticipated in the second half of 2027.
JBIO closed Tuesday's trading at $14.18, down 1.18%.
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