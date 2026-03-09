|
09.03.2026 06:31:29
Jade Biosciences: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Jade Biosciences präsentierte am 06.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,11 USD. Im Vorjahresquartal waren -6,650 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 3,190 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Jade Biosciences ein Ergebnis je Aktie von -85,400 USD vermeldet.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!