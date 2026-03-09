Jade Biosciences: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Jade Biosciences präsentierte am 06.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,11 USD. Im Vorjahresquartal waren -6,650 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 3,190 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Jade Biosciences ein Ergebnis je Aktie von -85,400 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at