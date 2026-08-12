Jade Biosciences gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Jade Biosciences hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,76 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Jade Biosciences ein EPS von -0,860 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at