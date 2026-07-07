KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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07.07.2026 12:36:00
Jadepuffer: Die erste KI-Ransomware-Attacke verbaselt nicht nur den Schlüssel
Forscher dokumentieren den ersten LLM-gesteuerten Ransomware-Angriff. Doch die KI scheiterte an grundlegenden Fehlern. Eine Mahnung für Admins.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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