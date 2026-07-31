Jadranski naftovod dd vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Jadranski naftovod dd hat am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 14,69 EUR gegenüber 11,97 EUR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 31,8 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 37,7 Millionen EUR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at