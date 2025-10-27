Jafco hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Jafco gab am 24.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,93 JPY. Im Vorjahresquartal waren 65,23 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Jafco hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,76 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 56,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at