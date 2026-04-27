Jafco stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Jafco gab am 24.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 18,53 JPY. Im Vorjahresviertel waren 15,83 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,33 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,86 Milliarden JPY.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 123,65 JPY gegenüber 175,59 JPY im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 26,93 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 21,69 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 29,68 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at