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27.07.2026 06:31:29
Jafco verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Jafco präsentierte am 24.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 10,74 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 38,74 JPY je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,07 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 57,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,16 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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