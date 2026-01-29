Jafco veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Jafco veröffentlichte am 28.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 69,31 JPY gegenüber 73,66 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 5,96 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 36,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,36 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

