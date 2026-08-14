Jagan Lamps: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Jagan Lamps hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,45 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Jagan Lamps ein EPS von 0,510 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 128,9 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 43,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,8 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at