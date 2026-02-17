Jagan Lamps stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Jagan Lamps stellte am 14.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,76 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,780 INR je Aktie in den Büchern standen.

Jagan Lamps hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 133,5 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 121,3 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at