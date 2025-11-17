|
Jagan Lamps stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Jagan Lamps präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Das EPS lag bei 0,69 INR. Im letzten Jahr hatte Jagan Lamps einen Gewinn von 0,950 INR je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 26,77 Prozent auf 109,0 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 148,8 Millionen INR gelegen.
Redaktion finanzen.at
