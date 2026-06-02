Jagan Lamps zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Jagan Lamps hat am 30.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Jagan Lamps hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,78 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,64 INR je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 88,1 Millionen INR, gegenüber 122,6 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 28,16 Prozent präsentiert.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 2,62 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 3,89 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 420,40 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 15,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 497,97 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at