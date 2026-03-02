Jagatjit Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Jagatjit Industries hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 13,76 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,930 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 80,65 Prozent auf 229,7 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Jagatjit Industries 1,19 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at