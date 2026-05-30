Reddit Aktie
WKN DE: A406FX / ISIN: US75734B1008
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30.05.2026 19:02:00
Jagd auf Regierungsgegner: US-Justiz will Daten von Reddit- und X-Nutzer
Mit weitreichenden Vorladungen geht das US-Justizressort unter Trump gegen anonyme Kritiker von Abschiebungen vor. Bürgerrechtler warnen vor Einschüchterung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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21.01.26
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Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.