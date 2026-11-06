Jagjanani Textiles: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Jagjanani Textiles gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Jagjanani Textiles ein Ergebnis je Aktie von -0,020 INR vermeldet.

Redaktion finanzen.at