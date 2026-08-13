Jagran Prakashan: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Jagran Prakashan stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,70 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,09 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Jagran Prakashan 4,99 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,60 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at