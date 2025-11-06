Jagsonpal Pharmaceuticals gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Jagsonpal Pharmaceuticals hat am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,88 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,72 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jagsonpal Pharmaceuticals in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,30 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 744,7 Millionen INR im Vergleich zu 746,9 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at