Jagsonpal Pharmaceuticals legte Quartalsergebnis vor

Jagsonpal Pharmaceuticals hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,86 INR. Im Vorjahresviertel hatte Jagsonpal Pharmaceuticals 1,88 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Jagsonpal Pharmaceuticals mit einem Umsatz von insgesamt 963,7 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 744,7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 29,42 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at