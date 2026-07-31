Jagsonpal Pharmaceuticals präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Jagsonpal Pharmaceuticals hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,00 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,60 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jagsonpal Pharmaceuticals im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 822,3 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 756,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at