22.01.2026 06:31:28
Jagsonpal Pharmaceuticals: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Jagsonpal Pharmaceuticals hat am 21.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,67 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,74 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Jagsonpal Pharmaceuticals im vergangenen Quartal 729,5 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Jagsonpal Pharmaceuticals 740,3 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at

