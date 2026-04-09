Jaguar Health verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Jaguar Health hat am 07.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,36 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,750 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Jaguar Health hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,2 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Jaguar Health hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 22,970 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -5,230 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 11,69 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 11,51 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at