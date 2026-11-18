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18.11.2026 06:31:28
Jaguar Health veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Jaguar Health hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 9,23 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3296,740 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 2,3 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 24,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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