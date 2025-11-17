|
Jaguar Health zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Jaguar Health hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei -6,28 USD. Ein Jahr zuvor waren -26,290 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,96 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,1 Millionen USD umgesetzt.
