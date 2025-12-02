Parts Aktie

Parts für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CQ4X / ISIN: FR0014003MK2

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.12.2025 19:54:28

Jaguar Land Rover parts ways with longtime design boss

Exit of Gerry McGovern comes just two weeks after arrival of new JLR chief executiveWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Parts Holding Europe SASmehr Nachrichten