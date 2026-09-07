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07.09.2026 12:06:38
Jaguar Land Rover streicht 4.000 Stellen
COVENTRY (dpa-AFX) - Der britische Autobauer Jaguar Land Rover hat ein umfangreiches Sparpaket mit erheblichen Stellenstreichungen angekündigt. 4.000 Jobs sollen in den kommenden zwei Jahren wegfallen, wie das Unternehmen der Nachrichtenagentur PA zufolge mitteilte. Insgesamt will der Autohersteller durch die Maßnahmen etwa 1,7 Milliarden Pfund (umgerechnet knapp 2 Mrd Euro) einsparen.
Jaguar Land Rover ist der größte Fahrzeughersteller Großbritanniens. Weltweit beschäftigt das Unternehmen der BBC zufolge etwa 43.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die meisten davon in Großbritannien. "Die Automobilindustrie steht vor erheblichen Herausforderungen, darunter der technologische Wandel inmitten eines intensiven Wettbewerbs und anhaltender geopolitischer Unsicherheit", teilte Unternehmenschef P.B. Balaji laut PA mit.
Wie viele andere europäische Autobauer kämpft das Unternehmen unter anderem mit steigenden Kosten, sinkenden Verkaufszahlen und einer stärker werdenden Konkurrenz etwa aus China. Im vergangenen Jahr verursachte zudem ein massiver Cyberangriff auf Jaguar Land Rover Verluste in Milliardenhöhe./pba/DP/stk
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