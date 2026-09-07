07.09.2026 12:06:38

Jaguar Land Rover streicht 4.000 Stellen

COVENTRY (dpa-AFX) - Der britische Autobauer Jaguar Land Rover hat ein umfangreiches Sparpaket mit erheblichen Stellenstreichungen angekündigt. 4.000 Jobs sollen in den kommenden zwei Jahren wegfallen, wie das Unternehmen der Nachrichtenagentur PA zufolge mitteilte. Insgesamt will der Autohersteller durch die Maßnahmen etwa 1,7 Milliarden Pfund (umgerechnet knapp 2 Mrd Euro) einsparen.

Jaguar Land Rover ist der größte Fahrzeughersteller Großbritanniens. Weltweit beschäftigt das Unternehmen der BBC zufolge etwa 43.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die meisten davon in Großbritannien. "Die Automobilindustrie steht vor erheblichen Herausforderungen, darunter der technologische Wandel inmitten eines intensiven Wettbewerbs und anhaltender geopolitischer Unsicherheit", teilte Unternehmenschef P.B. Balaji laut PA mit.

Wie viele andere europäische Autobauer kämpft das Unternehmen unter anderem mit steigenden Kosten, sinkenden Verkaufszahlen und einer stärker werdenden Konkurrenz etwa aus China. Im vergangenen Jahr verursachte zudem ein massiver Cyberangriff auf Jaguar Land Rover Verluste in Milliardenhöhe./pba/DP/stk

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:08 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.09.26 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX nach neuem Hoch etwas fester -- DAX schwächelt - 26.000-Punkte-Marke unterschritten -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt präsentiert sich zum Wochenstart freundlich. Der deutsche Leitindex gibt nach. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen