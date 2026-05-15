Jaguar Mining präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Jaguar Mining lud am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,07 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,030 CAD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 61,2 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Jaguar Mining 39,2 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at