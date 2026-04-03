Jaguar Mining zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Jaguar Mining hat am 31.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,33 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Jaguar Mining ein EPS von -0,350 CAD in den Büchern gestanden.

Jaguar Mining hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 53,1 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,280 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jaguar Mining -0,030 CAD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 188,87 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 217,32 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at