GT Holdings Aktie
WKN DE: A3D8YT / ISIN: JP3386850006
|
13.08.2026 12:07:00
Jaguar Type 01: Tri-Motor-Elektro-GT mit über 736 Kilowatt vorgestellt
Jaguar hat den Namen seines neuen E-Flaggschiffs enthüllt. Type 01 soll mit Tri-Motor-Antrieb mehr als 736 Kilowatt und über 700 Kilometer Reichweite bieten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GT Holdings Co.,Ltd. Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu GT Holdings Co.,Ltd. Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!