Jaguar Uranium A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Jaguar Uranium A lud am 27.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 USD gegenüber -0,100 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,080 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Jaguar Uranium A ein Ergebnis je Aktie von -0,210 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at