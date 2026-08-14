Jaguar Uranium A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Jaguar Uranium A präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at