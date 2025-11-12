|
Jahez International Company for Information and Technology Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Jahez International Company for Information and Technology Registered hat am 09.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 SAR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,390 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 533,3 Millionen SAR – das entspricht einem Abschlag von 11,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 601,3 Millionen SAR erwirtschaftet worden.
