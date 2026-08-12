Jahez International Company for Information and Technology Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Jahez International Company for Information and Technology Registered äußerte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,08 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,120 SAR je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 763,0 Millionen SAR gegenüber 567,1 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at