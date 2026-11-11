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11.11.2026 06:31:29
Jahez International Company for Information and Technology Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Jahez International Company for Information and Technology Registered hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei -0,01 SAR. Ein Jahr zuvor waren 0,310 SAR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 748,5 Millionen SAR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 533,3 Millionen SAR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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