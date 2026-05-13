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13.05.2026 06:31:29
Jahez International Company for Information and Technology Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Jahez International Company for Information and Technology Registered hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 SAR. Im Vorjahresquartal waren 0,170 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 725,1 Millionen SAR – das entspricht einem Zuwachs von 37,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 526,0 Millionen SAR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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